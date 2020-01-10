2020-01-10T16:40:31+03:00
Общество

Дом в пригороде Челябинска мог сгореть из-за электропроводки

В ГУ МЧС региона озвучили предварительную причину пожара, унесшего жизнь человека
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Дом сгорел дотла. Фото: группа "Подслушано Сосновский район (п.Полетаево)" vk.comДом сгорел дотла. Фото: группа "Подслушано Сосновский район (п.Полетаево)" vk.com
Изменить размер текста:

В пятницу, 10 января, ночью, вспыхнул дом в Полетаево. В пожаре погиб 47-летний мужчина. Погорелица — Наталья Галеева, опекун 19-летней девушки Елизаветы, страдающей тяжелой формой ДЦП.

Лизу из семьи опекуна изъяли. По словам Галеевой потому, что нужно было обеспечить девушку жильем. Опека же астаивает, что в семье за больной не былой должного ухода.

Навестив Лизу в Копейском реабилитационном центре, Галеева заявила, что ее не кормят: кожа да кости. Но проверка нарушений в режиме питания не нашла. Однако больную не обеспечили противопролежневым матрасом. Следователи изучают условия пребывания Лизы в казенном доме.

По распоряжению первого замгубернатора Ирины Гехт Лизу перевели в лучший паллиативный центр региона.

В дом Галеевой ждали комиссию для изучения условий жизни больной. Погибший —гражданский муж Натальи. Во время пожара она сама была на работе.

В ГУ МЧС по региону озвучили предварительную причину:

— Основная версия — электротехническая. Изъяты провода из сарая, где началось горение. Их анализируют специалисты испытательной пожарной лаборатории.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предприниматель брызнул перцовым баллончиком в глаза посетителю торгового центра в Магнитогорске
В Челябинск на старый Новый год вернутся метели
Смелый таксист из Магнитогорска вместо указанного адреса привез пассажиров в полицию
«Злая шутка?»: слепым подарили билеты в кино в Челябинской области
«Трактор» после матча с ХК «Сочи» поднялся с последнего места
Тащат все, что не прикручено: в Челябинска разворовывают новогодние инсталляции
Роспотребнадзор проверит детсад в Челябинске, где произошло массовое отравление
С 14 января в Челябинске стартует утилизация елок
Метели прогнозируют на понедельник в Челябинской области
Большая поликлиника в центре Челябинска меняет вход
Ждать ли Челябинску крещенских морозов в 2020 году
В старый Новый год по центру Челябинска пройдут горожане в костюмах царского времени
В Челябинске феминистки выступили против акции защитников семьи
В Челябинской области обсуждают спонтанную уличную библиотеку
В центре Челябинска рядом с ржавым забором поставили дорогие ограждения
Микроавтобусу с мигрантами из Азии не дали доехать в Екатеринбург
Несмотря на запрет губернатора, дорожники в Челябинске находят лазейки, чтобы солить улицы
Из мести житель Челябинской области сжег коттедж соседей
Элитный внедорожник снес троих человек на трассе в Челябинской области
На следующей неделе в Челябинск придут плюсовые температуры
Жители многоэтажки в Челябинске обеспокоены соседями, у которых пятый день горит гирлянда
В Челябинске в детсаду массово отравились дети
Челябинцы с фильмом «Холоп» стали самыми успешными продюсерами
Челябинский облизбирком пополнился представителем губернатора
Найден школьник, пропавший в Магнитогорске