Дом в пригороде Челябинска мог сгореть из-за электропроводки
В пятницу, 10 января, ночью, вспыхнул дом в Полетаево. В пожаре погиб 47-летний мужчина. Погорелица — Наталья Галеева, опекун 19-летней девушки Елизаветы, страдающей тяжелой формой ДЦП.
Лизу из семьи опекуна изъяли. По словам Галеевой потому, что нужно было обеспечить девушку жильем. Опека же астаивает, что в семье за больной не былой должного ухода.
Навестив Лизу в Копейском реабилитационном центре, Галеева заявила, что ее не кормят: кожа да кости. Но проверка нарушений в режиме питания не нашла. Однако больную не обеспечили противопролежневым матрасом. Следователи изучают условия пребывания Лизы в казенном доме.
По распоряжению первого замгубернатора Ирины Гехт Лизу перевели в лучший паллиативный центр региона.
В дом Галеевой ждали комиссию для изучения условий жизни больной. Погибший —гражданский муж Натальи. Во время пожара она сама была на работе.
В ГУ МЧС по региону озвучили предварительную причину:
— Основная версия — электротехническая. Изъяты провода из сарая, где началось горение. Их анализируют специалисты испытательной пожарной лаборатории.
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ИСТОЧНИК KP.RU