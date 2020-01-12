Микроавтобусу с мигрантами из Азии не дали доехать в Екатеринбург

12 Янв. 2020 2020-01-12T09:28:11+03:00

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Утром 12 января на трассе Челябинск — Троицк инспекторы ГИБДД остановили микроавтобус. Он вез 11 пассажиров из Центральной Азии в Екатеринбург. Оказалось, что водитель

— Пассажиры перевозились с нарушением: автобус не был оборудован ремнями безопасности, отсутствовал тахограф, по которому можно отследить время в пути. Один из пассажиров въехал в страну с нарушением миграционного законодательства, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

За серию нарушений владельцу авто грозит до 10 тысяч рублей штрафа. Кроме того, нелегальному мигранту грозят штраф и депортация. Впрочем выдворить его насильно не успеют.

— В связи с тем, что на месте все нарушения не могли быть устранены, водитель принял решение вернуться в страну въезда. По желанию пассажиров микроавтобуса, они также вернулись в соседнюю республику, — добавили в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU