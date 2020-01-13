В Челябинск на старый Новый год вернутся метели

13 Янв. 2020 2020-01-13T06:18:14+03:00

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У челябинцев, как и всех россиян, есть традиция — отмечать Новый год дважды. Первые две недели января радовали южноуральцев теплой погодой.

Однако МЧС со ссылкой на Гидрометцентр предупреждает: в Челябинской области 13 января ожидаются снег и метели. Сильные порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

В Челябинске в понедельник, 13 января, днем — 1, облачно. В ночь на старый Новый год — 9 градусов мороза. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду. Давление 731 мм рт.ст.

Во вторник, 14 января днем будет также — 1 градус, но солнечно, облачно с прояснениями. Ночью похолодает до — 9 градусов. Ветер западный, 5 метров в секунду. Давление незначительно повысится до 733 мм рт.ст.

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ИСТОЧНИК KP.RU