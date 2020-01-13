В Челябинске подрядчикам поручили вычистить от снега тротуары

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:57:36+03:00

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В понедельник, 13 января, мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась: подрядчики должны не только дороги от снега чистить, но и о тротуарах не забывать. Поручение градоначальница расшифровала в новом посте в социальной сети Инстаграм:

— Дала поручение активизировать работу по очистке тротуаров и вывозу снега с обочин. То, что эта проблема существует, мы знаем, ее подтверждаете и вы, оставляя свои комментарии. Хочу напомнить, что в 2020-й год мы зашли с новыми правилами уборки Челябинска и с новыми подрядчиками. В ближайшее время мы рассчитываем, что число организаций, задействованных в содержании улично-дорожной сети увеличится, будет заключено еще семь контрактов. Это значит, что возрастет и количество техники, и количество дорожных рабочих. Радует, что многие из челябинцев отметили позитивные изменения уборки города, но это не предел. Мы будем стремиться к максимальной чистоте улиц Челябинска.

Критерий требования к подрядчикам: дороги должны быть очищены так, чтоб виднелся бордюр. Снежных куч на обочинах быть не должно — такие установки, подчеркнула Котова, получили все ответственные лица.

Очень не хочется, чтобы Челябинск вновь зарос «тефтелевыми кучами».

Глава города призывает оставлять комментарии под постом в Инстаграм по конкретным территориям, где уборка не выполнена. В каждом случае власти будут разбираться.

Круглосуточно можно оставлять заявки и жалобы по неубранному снегу по телефонам диспетчерской Управления дорожного хозяйства: (351) 727-46-26 и +7-951-771-73-25.

Кроме того, пожаловаться на неубранный во дворах снег можно сообщать в группу «Администрация Челябинска» социальной сети ВКонтакте. Там создана специальная ветка для сообщений. Обещают разобраться с каждым случаем.

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ИСТОЧНИК KP.RU