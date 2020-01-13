Бывший сайт минэкомразвития Челябинской области стал рекламировать казино
На старой версии сайта министерства экономического развития Челябинской области появились новые новости в разделе пресс-центра. Обе публикации раскрывают удивительные факты о столице Южного Урала.
В более старой новости, датированной 17 ноября минувшего года, затесалась реклама онлайн-казино, которое многие знают по рекламе в сериалах, а также удивительная история о том, как игорный дом XIX века помог наполнить казну Челябинска, что впоследствии сделало его центром промышленности СССР.
Самая новая публикация от 5 января 2020 года уже не настолько безумная, но такая же интересная. В ней говорится о том, что правительство Челябинска будет выделять землю для развивающегося рынка фастфуда в областном центре. И все из-за приезда Юрия Лужкова, который успел посетить некий ресторан «Грабли» осенью прошлого года.
Между этими двумя публикациями появилась вполне достоверная заметка о бюджете Челябинской области на 2020 год, в которой упоминается действующий губернатор Алексей Текслер, вместо указанного в других местах на сайте Бориса Дубровского.
Минэкономразвития Челябинской области также отреагировали на активность бывшего сайта. Сейчас ведомство готовит заявление в прокуратуру.
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ИСТОЧНИК KP.RU