2020-01-13T14:43:20+03:00
Общество

Прославившуюся дорогу до кладбища в Челябинской области пришлось чистить от снега самим жителям

По словам общественников, чиновники проигнорировали просьбу горожан
Валентина ВАГАНОВА
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От неубранного снега страдали и водители, и пешеходы. Фото: Гражданский патрульОт неубранного снега страдали и водители, и пешеходы. Фото: Гражданский патруль
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Абсурдная история с чисткой снега произошла на прошлой неделе в Катав-Ивановске. Дороги замело, но техника на уборку так и не вышла. Активистка общественного движения «Гражданский патруль» Екатерина Зейдель неоднократно обращалась в мэрию с просьбой почистить улицы. По ее словам, чиновники пообещали убрать только одну, которая ведет к кладбищу. Да и то потому что в городе проходили похороны.

КП-Челябинск попросила администрацию Катав-Ивановска прокомментировать этот инцидент. Там ответили, что официальных обращений от жителей по поводу неубранного снега не поступало. Однако общественники опровергают это: звонили и не раз.

— Старший инженер отдела управлении ГИИ Катав-Ивановска Максим Иванов приехал посмотреть, в каком состоянии дороги и решил, что в чистке они не нуждаются. В итоге дорогу за свой счет почистил местный житель — предприниматель Александр Васильев, приславший технику, — рассказала Екатерина Зейдель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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