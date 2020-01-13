Прославившуюся дорогу до кладбища в Челябинской области пришлось чистить от снега самим жителям

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:43:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Абсурдная история с чисткой снега произошла на прошлой неделе в Катав-Ивановске. Дороги замело, но техника на уборку так и не вышла. Активистка общественного движения «Гражданский патруль» Екатерина Зейдель неоднократно обращалась в мэрию с просьбой почистить улицы. По ее словам, чиновники пообещали убрать только одну, которая ведет к кладбищу. Да и то потому что в городе проходили похороны.

КП-Челябинск попросила администрацию Катав-Ивановска прокомментировать этот инцидент. Там ответили, что официальных обращений от жителей по поводу неубранного снега не поступало. Однако общественники опровергают это: звонили и не раз.

— Старший инженер отдела управлении ГИИ Катав-Ивановска Максим Иванов приехал посмотреть, в каком состоянии дороги и решил, что в чистке они не нуждаются. В итоге дорогу за свой счет почистил местный житель — предприниматель Александр Васильев, приславший технику, — рассказала Екатерина Зейдель.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU