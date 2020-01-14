Житель Челябинска собирает миллион через соцсети на переезд в Сочи

14 Янв. 2020 2020-01-14T07:51:34+03:00

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28-летний Валерий Полунин из Челябинска хочет переехать в солнечный Сочи. Он уже жил там какое-то время. Но пока мечта о переезде откладывается из-за нехватки финансов. Чтобы ее приблизить, челябинец открыл сбор средств через сервис для перевода денег во «ВКонтакте». Он планирует собрать миллион, который потратит на первоначальный взнос по ипотеке.

Валерий говорит, что может и сам заработать деньги, а этот сбор просто эксперимент, предпринятый из любопытства.

— Я родился и вырос в Челябинске. В Сочи хочу переехать, потому что там климат хороший, воздух горный, недвижимость неподъемная только, увы... Я не делал это для какой-то корыстной цели. Это своего рода эксперимент, но если он удастся, то переезду быть. В глубине души мне бы хотелось, чтобы он удался, но я понимаю, что больше прочитаю «лестных слов» в комментариях, чем соберу денег, — рассказал Валерий корреспонденту КП-Челябинск.

Пока удалось собрать всего 100 рублей. Фото: соцсети

Пока только один пользователь поддержал сбор — перевел сто рублей. Но, судя по выставленному челябинцу сроку, есть еще 350 дней, чтобы собрать нужную сумму.

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ИСТОЧНИК KP.RU