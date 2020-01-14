Пост про туалеты принес всероссийскую популярность главе городка из Челябинской области

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:52:44+03:00

Отклики под его хвалебной записью оставляют читатели со всей страны

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На днях глава Миасса Григорий Тонких выложил в своем инстаграме фото туалетов, которые по его просьбе отремонтировал в городской школе №23. Подписчики чиновника тут же высмеяли ремонт: а перегородки-то сделать забыли.

— Замечания, и, правда, по делу. Перегородки обязательно сделают. Эту тему уже обсудили с управлением образования города, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь главы Миасского городского округа Марина Рыкалина.

Тем не менее, пост в Инстаграме продолжает набирать популярность и собирает новые отклики — их пишут люди со всей страны.

— Уважаемый Григорий Михайлович, а у вас в администрации тоже туалеты без перегородок? — интересуются подписчики мэра.

— Я думал, что это фэйк, когда в других пабликах наткнулся. Нет, это просто сюр, — веселится народ.

— Нужна памятная табличка в туалет! Желательно из бронзы. Благодарные потомки — мэру Миасса.

Кто-то предложил сделать мэм на основе скандального поста. Другие требуют удалить запись и не позориться на всю Россию. И лишь немногие поддержали чиновника:

— Как говорится: не делай добра, не получишь зла... — замечают сторонники мэра.

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ИСТОЧНИК KP.RU