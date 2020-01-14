В Челябинске власти проверят, почему вода в кранах стала коричневой

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:11:00+03:00

В мэрии собирают заявки от горожан для обследования на месте

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На коричневую воду, которая бежит из холодного крана, жалуются челябинцы в разных районах города. Ее не каждый решится пить и после кипячения. Старый дедовский метод, когда подолгу пропускаешь воду, наплевав на крутящийся счетчик, не работает: вода и через 10 минут бежит ржавая. Для купания самые брезгливые, например, фильтруют воду... через носок и вату.

В МУП ПОВВ, отвечающем за холодное водоснабжение города, заявляют, что нарушений в производственном цикле нет. Может, дело в плохих трубах?

Как сообщил пресс-секретарь главы Челябинска Владимир Сафонов, в мэрии озаботились непривычным цветом воды. В ситуации разбирается специальная комиссия.

— По заявкам жителей по адресам на контрольные точки выезжает лаборатория, которая берет пробы воды для расширенного обследования. После чего идет работа с управляющими компаниями на предмет проверки внутридомовых коммуникаций, — заявил Сафонов. Специалисты утверждают, что никакой опасности для жителей города вода, изменившая цвет, не представляет.

Заявки на проверку принимает диспетчерская служба МУП «ПОВВ» по телефону (351) 214-00-14 (круглосуточно).

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ИСТОЧНИК KP.RU