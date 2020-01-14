2020-01-14T11:11:00+03:00
Общество

В Челябинске власти проверят, почему вода в кранах стала коричневой

В мэрии собирают заявки от горожан для обследования на месте
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Коричневая вода из крана - повод пожаловаться! Фото: группа "Типичный Челябинск" vk.comКоричневая вода из крана - повод пожаловаться! Фото: группа "Типичный Челябинск" vk.com
Изменить размер текста:

На коричневую воду, которая бежит из холодного крана, жалуются челябинцы в разных районах города. Ее не каждый решится пить и после кипячения. Старый дедовский метод, когда подолгу пропускаешь воду, наплевав на крутящийся счетчик, не работает: вода и через 10 минут бежит ржавая. Для купания самые брезгливые, например, фильтруют воду... через носок и вату.

В МУП ПОВВ, отвечающем за холодное водоснабжение города, заявляют, что нарушений в производственном цикле нет. Может, дело в плохих трубах?

Как сообщил пресс-секретарь главы Челябинска Владимир Сафонов, в мэрии озаботились непривычным цветом воды. В ситуации разбирается специальная комиссия.

— По заявкам жителей по адресам на контрольные точки выезжает лаборатория, которая берет пробы воды для расширенного обследования. После чего идет работа с управляющими компаниями на предмет проверки внутридомовых коммуникаций, — заявил Сафонов. Специалисты утверждают, что никакой опасности для жителей города вода, изменившая цвет, не представляет.

Заявки на проверку принимает диспетчерская служба МУП «ПОВВ» по телефону (351) 214-00-14 (круглосуточно).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске ограничат движение у ТЦ «Калибр»
В южноуральском дерби «Трактор» с минимальным счетом переиграл «Металлург»
Коммунальщики объяснили высокую цену за отопление в Челябинске
В Челябинске снова пропало ограждение с набережной
«Трактор» из Челябинска обменяет «чеканную монету» на очки в игре
Депутат Заксобрания и глава совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров возможно не будет участвовать в предстоящих выборах
Челябинским инвалидам предложили добираться до интерната без тротуара
В Челябинской области сняли на видео гигантское скопление воробьев
В Челябинской области вандалы испортили мемориал героям СССР
«Заработать не пробовал?»: жителей Челябинска возмутила задумка земляка собрать миллион на переезд в Сочи
После скандала с отловом животных в Челябинске закроют ветприемник
Школьники в Челябинске тратят около часа, чтобы добраться до места учебы