В Челябинске определился подрядчик для уборки дорог в Металлургическом районе
В Челябинске завершился аукцион на содержание дорог в Металлургическом районе на ближайшие два года. Информация размещена на сайте госзакупок. Напомним, аукцион проходил повторно, поскольку ранее никто не подал заявки. Управлению дорожного хозяйства пришлось снизить цену и объявить новые торги.
В этот раз поступило четыре заявки. Победителем аукциона стала компания «Строймеханизация», она предложила цену контракта в размере 380,5 млн рублей. Начальная цена аукциона была 427,5 млн. Кстати, эта же компания будет убирать улицы в Тракторозаводском, Ленинском, Калининском и Курчатовском районах.
Ранее за содержание дорог в дороге отвечала компания «Южуралмост». Контракт с ней истек 1 января.
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ИСТОЧНИК KP.RU