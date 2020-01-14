В Челябинске определился подрядчик для уборки дорог в Металлургическом районе

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:46:15+03:00

Контракт достался компании, которая обслуживает дороги в других четырех районах

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В Челябинске завершился аукцион на содержание дорог в Металлургическом районе на ближайшие два года. Информация размещена на сайте госзакупок. Напомним, аукцион проходил повторно, поскольку ранее никто не подал заявки. Управлению дорожного хозяйства пришлось снизить цену и объявить новые торги.

В этот раз поступило четыре заявки. Победителем аукциона стала компания «Строймеханизация», она предложила цену контракта в размере 380,5 млн рублей. Начальная цена аукциона была 427,5 млн. Кстати, эта же компания будет убирать улицы в Тракторозаводском, Ленинском, Калининском и Курчатовском районах.

Ранее за содержание дорог в дороге отвечала компания «Южуралмост». Контракт с ней истек 1 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU