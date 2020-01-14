2020-01-14T12:57:21+03:00
Общество

«Крещенских морозов не будет!»: неделю плюсовых температур обещают Челябинску

Синоптики говорят, что это не предел: рекорд тепла город побил в конце XIX века
Лидия ПЕСКОВА
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В ближайшие дни вместо снега возможен дождь.В ближайшие дни вместо снега возможен дождь.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Аномально теплая зима в Челябинской области станет еще теплее. С четверга, 16 января, на Южном Урале установятся плюсовые дневные температуры.

В среду, 15 января, днем в Челябинске -3…-5.

В четверг, 16 января, днем потеплеет до +1, однако ночи еще холодные до -10 градусов. В городе будет ветрено.

В пятницу, 17 января, ночью -4, а днем +4, ветрено, возможны осадки.

В субботу, 18 января, -9 ночью и +2 градуса днем, без осадков.

В ночь на Крещение, 19 января, -7 градусов, днем +3 без осадков.

В ночь на понедельник, 20 января, -7 градусов, днем около нуля, без осадков.

— Теперь Крещенские морозы случаются все реже, — рассказала КП-Челябинск начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева.

В этом столетии был всего один случай, когда на Крещение столбик термометра опустился до -32 градусов и три случая с температурой ниже -20. В 2019-м году среднесуточная температура на Крещение составляла -5 градусов, что на 11 градусов выше климатической нормы.

— Климат теплеет, только за 19 лет нынешнего столетия среднегодовая температура в Челябинске поднялась на 3,5 градуса, — говорит Ячменева. — Но рекорд еще не побит. В 1899 году среднесуточная температура воздуха на Крещение составила -1,1 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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