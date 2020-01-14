2020-01-14T15:35:38+03:00
Общество

Стал известен список мероприятий в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС

Они пройдут с мая по сентябрь текущего года
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В Челябинске утвердили список мероприятий саммитов ШОС и БРИКС.

Городской телеграм-канал «Челябушка» назвал самые важные:

— форум глав регионов государств-членов ШОС;

— форум БРИКС по вопросам урбанизации;

— форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС;

— деловой форум стран ШОС;

— спортивные игры БРИКС;

— круглый стол по экспортной стратегии со странами ШОС;

— заседание молодежного совета стран ШОС;

— международный молодежный бизнес-инкубатор стран БРИКС;

— форум молодых ученых БРИКС;

— встречи министров стран БРИКС;

— заседание рабочей группы по развитию транзитного потенциала ШОС;

— совещание министров транспорта государств-членов ШОС.

Мероприятия южноуральская столица будет принимать по графику с мая по сентябрь. При этом основные встречи саммитов состоятся в Санкт-Петербурге с 21 по 23 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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