Стал известен список мероприятий в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС
В Челябинске утвердили список мероприятий саммитов ШОС и БРИКС.
Городской телеграм-канал «Челябушка» назвал самые важные:
— форум глав регионов государств-членов ШОС;
— форум БРИКС по вопросам урбанизации;
— форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС;
— деловой форум стран ШОС;
— спортивные игры БРИКС;
— круглый стол по экспортной стратегии со странами ШОС;
— заседание молодежного совета стран ШОС;
— международный молодежный бизнес-инкубатор стран БРИКС;
— форум молодых ученых БРИКС;
— встречи министров стран БРИКС;
— заседание рабочей группы по развитию транзитного потенциала ШОС;
— совещание министров транспорта государств-членов ШОС.
Мероприятия южноуральская столица будет принимать по графику с мая по сентябрь. При этом основные встречи саммитов состоятся в Санкт-Петербурге с 21 по 23 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU