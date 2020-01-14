2020-01-14T14:16:36+03:00
Общество

Три холодильника гнилой еды и трупы кошек: из квартиры уборщицы в Челябинске вывезли четыре самосвала мусора

Она захламляла жилище годами
Валентина ВАГАНОВА
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Квартира превратила в помойку. Фото: Курчатовский РОСПКвартира превратила в помойку. Фото: Курчатовский РОСП
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В Курчатовском районе Челябинска коммунальщики очистили от многолетнего хлама двухкомнатную квартиру сотрудницы клининговой службы. Уборщица много лет таскала в свой дом мусор с помоек. Запах гнилья, тараканы и полная антисанитария вынудили ее соседку обратиться в суд.

Судья вынес решение — квартиру от мусора очистить. Но хозяйка не исполнила требование, оправдываясь тем, что у нее нет времени и она сильно устает на работе.

Судебным приставам пришлось привлечь подрядчика и в принудительном порядке освободить квартиру от хлама.

— Было вывезено четыре самосвала мусора. Люди работали в противогазах — настолько чудовищен и невыносим был воздух в квартире. В кухне стояли три холодильника, заполненные сгнившими продуктами. Среди хлама, кишевшем насекомыми и их личинками, были обнаружены истлевшие останки кошек, еще четверо жили вместе с хозяйкой. Двое животных были больны и очень истощены, двое — в удовлетворительном состоянии. Кошек забрали зоозащитники, — рассказали в пресс-службе Управления ФССП по Челябинской области.

Все завалено хламом. Фото: Курчатовский РОСП

Все завалено хламом. Фото: Курчатовский РОСП

В квартире расплодились тараканы. Фото: Курчатовский РОСП

В квартире расплодились тараканы. Фото: Курчатовский РОСП

Через какое-то время хозяйка квартиры явилась к судебному приставу и закатила скандал, она посчитала проделанную работу вторжением в ее «комфортное пространство». Не исключено, что чистота в квартире продержится недолго.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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