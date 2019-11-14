«Отдай мне свой мусор»: в Челябинске безумная старушка терроризирует соседей

История с захламленной квартирой в доме по адресу Блюхера,7а продолжается. Клининговая компания разобрала гору мусора, которую старушка копила 10 лет. Некоторые соседи во время уборки жили у родственников. А саму пенсионерку забрал внук.

«ЖИЛА С БРОДЯГАМИ, А НЕ У ВНУКА»

— Все очистили, провели дезинфекцию, но опять жалобы на нее, опять взялась за старое. 12 ноября была комиссия из соцзащиты, помощник депутата приезжал. Связались с родней, на контакт идет только внук. Пообещал на следующей неделе отвезти ее в психбольницу на Кузнецова. Увы, наверное, это наилучшее решение в ее ситуации, а одной в квартире только ей хуже будет, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск сосед Илья.

По его словам, бабушка во время клининга на самом деле жила не у внука.

— На следующий день она пришла. Жила, видимо, эти дни уборки в хибаре бомжей. Напротив нашего дома — двухэтажки. Некоторые квартиры там нежилые, в них обитают бродяги. Она таскает и будет таскать мусор. У нее психическое расстройство на фоне одиночества. Началось после потери мужа. Плюс полный пофигизм родни и соцзащиты, — добавил Илья.

ГОРЫ МУСОРА БЫЛИ ВЫСОТОЙ В ПОЛТОРА МЕТРА

Соседи за 10 лет натерпелись от старушки. Грязь, вонь, тараканы... А еще бабушка еженедельно топила соседей и два раза устраивала пожар. Также у нее жили девять собак. Иногда они выбегали из квартиры и кидались. Жители говорят, псов старушка не кормила. Одни умирали от голода, другие потом ели падаль.

— Мне известно, что до нас в квартиру приезжали пожарные или служба спасения, ну, кто-то из муниципалитета. Они изымали трупы животных и живых забирали. Мы этого не касались. Когда увидели квартиру, никакого шока не было. Нас уже мало чего удивляет, все специалисты у нас обученные, морально подготовленные. К тому же, мы используем средства индивидуальной защиты, экипировка от и до: костюмы, маски, специальная обувь и перчатки, — рассказал технический директор компании «ДДД — Адонис» Владимир Власов. Эта фирма занималась уборкой квартиры.

Разбирали помойку в квартире пять дней. Горы мусора там были высотой в полтора метра от пола. Специалисты вынесли два огромных мусорных контейнера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="568" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/743802" frameborder="0"></iframe> В Челябинске старушка накопила в квартире гору мусора высотой в полтора метра.Видео: Антон Пустозеров

РОДСТВЕННИКАМ НЕ НУЖНА

Историей занимается депутат Челябинской гордумы Максим Калинин. Он и его команда отыскали родственников пенсионерки и договорились, чтобы квартиру очистили от хлама и пристроили собак в приют.

— После уборки и дератизации бабушка опять стала захламлять квартиру мусором. Соседи даже рассказали, что она напугала мальчика, который шел выносить мусор из своей квартиры, бросилась к нему со словами: «Отдай мне мой мусор!». Мы не знаем, жила ли бабушка в заброшенной двухэтажке во время уборки. Мы проконтролировали, что она села в машину к внуку, он ее повез. Что произошло дальше — не в курсе. Надеялись на родственников, — говорит помощник депутата Екатерина Тефтелева.

Калинин подключил соцзащиту. 12 ноября соцработники приезжали вместе с депутатом и его помощниками, но не застали бабушку дома.

— Позиция ее дочери очень странная. С одной стороны она говорит, что не может сдать мать в сумасшедший дом. Хотя пока нет оснований думать, что старушку туда определят. Помощь бывает разная, ее должны посмотреть врачи, может, будет достаточно амбулаторного лечения. С другой стороны дочь знает, в каких условиях живет мать — и ей нормально. А у матери нет стекол в квартире, следы пожара, который был несколько лет назад, газ перекрыт, и она не может горячую еду приготовить, до недавнего времени спала на куче мусора. Дочь сказала, что не будет препятствовать ничему, подпишет все бумаги. Судьбой матери она не обеспокоена и ее вполне устраивает, что этим занимается депутат, — продолжает помощник.

Насильно обследовать старушку нельзя. Самый простой и законный способ — если внук убедит бабушку добровольно пройти обследование.

— Бабушка ветеран труда. С ее слов, которые пока не подтверждаются, детство у нее прошло в блокадном Ленинграде. Это можно проверить, сделав запросы в архивы, — добавила Екатерина. — Но в любом случае, это пожилой несчастный человек, и мы эту ситуацию не оставим.

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