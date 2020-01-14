После скандала с отловом животных в Челябинске закроют ветприемник
В Челябинской области принят закон, который регламентирует работу приютов для животных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Челябинской области.
С января 2020 года в Челябинской области прекращается деятельность так называемых временных ветприемников. После отлова дворняг будут помещать в приюты, где в течение 21 дня животное должны вылечить от глистов, стерилизовать и поставить прививки.
— Там же животные будут проходить идентификацию при помощи бирок разного цвета. Они помогут понять, в каком году животное уже попадало в приют, — говорят в минсельхозе.
Если хозяин для животного не найдется, его отпустят обратно на улицу.
Кстати, в приют можно будет за деньги сдать питомцев на время.
Спасать бездомных животных, как и ранее, будут на бюджетные деньги. По сравнению с 2019 года сумма расходов увеличится с 10,8 млн до до 20,5 млн руб.
Минувшей осенью зоозащитники обвинили сотрудников городского ветприемника в жестоком убийстве животных. По новым правилам, в приютах должно стоять видеонаблюдение.
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ИСТОЧНИК KP.RU