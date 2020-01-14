Школьники в Челябинске тратят около часа, чтобы добраться до места учебы

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:25:13+03:00

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Дети из микрорайона «Парковый-2» тратят на дорогу в школу порядка 40 минут. Мама одного из школьников пожаловалась: чтобы получить знания, ее сыну-первокласснику приходится преодолевать тернистый путь до школы.

— Сыну приходится вставать в шесть утра, ехать с двумя пересадками до школы, которая расположена в микрорайоне «Ньютон». На это уходит порядка 40-45 минут. Частный маршрут № 34 недавно отменили. Пешком — а это дорога через лес. Вопрос решил бы бесплатный школьный автобус, — говорит мама первоклассника.

В управлении образования администрации Челябинска сообщили, что подвоз бесплатным автобусом возможен только в поселках, в городе таких программ нет. Второе решение — строительство школы в данном микрорайоне. А это обязанности застройщика, которым является «Флай пленинг». В управлении градостроительства и архитектуры прокомментировали:

— Между застройщиком и администрацией заключается договор, и там это все оговаривается. Между ООО «Флай Пленинг» и администрацией города такого договора нет. Более того, когда выдавалось разрешение на строительство, земля уже была в собственности у застройщика, — сообщили в ведомстве.

Управление капитального строительства подтвердило, что возведение школы на 1340 мест в микрорайоне «Парковый-2» прописано в программе «Капитальное строительство в городе Челябинске на 2017-2020 годы». Но она не финансируется. Если средства на школу найдутся в 2021 году, то она появится не ранее, чем через два года, рассказал сайт "Урал-пресс-информ".

Пока решение проблемы не найдено.

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ИСТОЧНИК KP.RU