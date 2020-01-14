2020-01-14T15:25:13+03:00
Общество

Школьники в Челябинске тратят около часа, чтобы добраться до места учебы

Родители просят обеспечить прямой маршрут до школы в Парковом-2
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
Фото: Uralpress.ruФото: Uralpress.ru
Изменить размер текста:

Дети из микрорайона «Парковый-2» тратят на дорогу в школу порядка 40 минут. Мама одного из школьников пожаловалась: чтобы получить знания, ее сыну-первокласснику приходится преодолевать тернистый путь до школы.

— Сыну приходится вставать в шесть утра, ехать с двумя пересадками до школы, которая расположена в микрорайоне «Ньютон». На это уходит порядка 40-45 минут. Частный маршрут № 34 недавно отменили. Пешком — а это дорога через лес. Вопрос решил бы бесплатный школьный автобус, — говорит мама первоклассника.

В управлении образования администрации Челябинска сообщили, что подвоз бесплатным автобусом возможен только в поселках, в городе таких программ нет. Второе решение — строительство школы в данном микрорайоне. А это обязанности застройщика, которым является «Флай пленинг». В управлении градостроительства и архитектуры прокомментировали:

— Между застройщиком и администрацией заключается договор, и там это все оговаривается. Между ООО «Флай Пленинг» и администрацией города такого договора нет. Более того, когда выдавалось разрешение на строительство, земля уже была в собственности у застройщика, — сообщили в ведомстве.

Управление капитального строительства подтвердило, что возведение школы на 1340 мест в микрорайоне «Парковый-2» прописано в программе «Капитальное строительство в городе Челябинске на 2017-2020 годы». Но она не финансируется. Если средства на школу найдутся в 2021 году, то она появится не ранее, чем через два года, рассказал сайт "Урал-пресс-информ".

Пока решение проблемы не найдено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске ограничат движение у ТЦ «Калибр»
В южноуральском дерби «Трактор» с минимальным счетом переиграл «Металлург»
Коммунальщики объяснили высокую цену за отопление в Челябинске
В Челябинске снова пропало ограждение с набережной
«Трактор» из Челябинска обменяет «чеканную монету» на очки в игре
Депутат Заксобрания и глава совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров возможно не будет участвовать в предстоящих выборах
Челябинским инвалидам предложили добираться до интерната без тротуара
В Челябинской области сняли на видео гигантское скопление воробьев
В Челябинской области вандалы испортили мемориал героям СССР
«Заработать не пробовал?»: жителей Челябинска возмутила задумка земляка собрать миллион на переезд в Сочи
После скандала с отловом животных в Челябинске закроют ветприемник
Школьники в Челябинске тратят около часа, чтобы добраться до места учебы