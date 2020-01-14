2020-01-14T16:26:32+03:00
Общество

Депутат Заксобрания и глава совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров возможно не будет участвовать в предстоящих выборах

Вероятно, он уступит место в парламенте более молодому кандидату
Поделиться:
Изменить размер текста:

Председатель совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров не будет участвовать в предстоящих выборах в депутаты Законодательного собрания Челябинской области. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», депутат пяти созывов Федоров, который в этом году отметит свое 69-летие, уступит квоту завода в парламенте новому поколению металлургов. Известно, что по его округу будет баллотироваться управляющий директор ЧТПЗ 39-летний Евгений Губанов.

— Выборы в Законодательное собрание региона запланированы на сентябрь, эксперты называют их одним из главных политических событий года и даже начали состязаться в прогнозах, — отмечают авторы «Челябушки». — Южноуральцам предстоит избрать 60 депутатов, пополам — по партийным спискам и одномандатным округам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске ограничат движение у ТЦ «Калибр»
В южноуральском дерби «Трактор» с минимальным счетом переиграл «Металлург»
Коммунальщики объяснили высокую цену за отопление в Челябинске
В Челябинске снова пропало ограждение с набережной
«Трактор» из Челябинска обменяет «чеканную монету» на очки в игре
Депутат Заксобрания и глава совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров возможно не будет участвовать в предстоящих выборах
Челябинским инвалидам предложили добираться до интерната без тротуара
В Челябинской области сняли на видео гигантское скопление воробьев
В Челябинской области вандалы испортили мемориал героям СССР
«Заработать не пробовал?»: жителей Челябинска возмутила задумка земляка собрать миллион на переезд в Сочи
После скандала с отловом животных в Челябинске закроют ветприемник
Школьники в Челябинске тратят около часа, чтобы добраться до места учебы