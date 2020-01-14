Депутат Заксобрания и глава совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров возможно не будет участвовать в предстоящих выборах

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:26:32+03:00

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Председатель совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров не будет участвовать в предстоящих выборах в депутаты Законодательного собрания Челябинской области. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», депутат пяти созывов Федоров, который в этом году отметит свое 69-летие, уступит квоту завода в парламенте новому поколению металлургов. Известно, что по его округу будет баллотироваться управляющий директор ЧТПЗ 39-летний Евгений Губанов.

— Выборы в Законодательное собрание региона запланированы на сентябрь, эксперты называют их одним из главных политических событий года и даже начали состязаться в прогнозах, — отмечают авторы «Челябушки». — Южноуральцам предстоит избрать 60 депутатов, пополам — по партийным спискам и одномандатным округам.

ИСТОЧНИК KP.RU