Коммунальщики объяснили высокую цену за отопление в Челябинске

14 Янв. 2020 2020-01-14T19:19:45+03:00

Все из-за температуры воздуха и изменений по дате оплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Жители Челябинска стали массово жаловаться в соцсетях на цены за отопление. У некоторых в квитанциях цифры выросли на 800 или даже 1000 рублей. Однако компания поставщик успокаивает: все из-за месяца начисления и погоды на улице.

— Чем ниже температура воздуха, тем больше энергии требуется на обогрев. Например, средняя температура воздуха в октябре 2019 года составила +6,2, в ноябре -5,3, в декабре -8,4 градусов по Цельсию, — рассказали в «УСТЭК-Челябинск» .

Кроме того, из-за того что дату зафиксировали на 26 число месяца, жителям также пришлось заплатить больше.

— С января 2020 года начисления будут определяться по показаниям, снятым с 26 по 26 число, — объяснили в пресс-службе Урало-Сибирской теплоэнергетической компании.

О других факторах, влияющих на сумму в квитанции, читайте подробнее в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU