Жительница Челябинской области напугала соседей, «украсив» подъезд

15 Янв. 2020 2020-01-15T06:29:42+03:00

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Представьте: выходите вы из своей квартиры и видите это...

— Соседка просто сделала мой день! Она креативная немного. Сегодня утром меня ждал вот такой нежданчик, почти перед моей квартирой. Видно, сильно она меня любит, — написал молодой человек в группе «Копейск [В]Теме» в ВК.

Парень отнесся к страшной кукле в соломенной шляпе с юмором, а кого-то из соседей она напугала. Как и пользователей соцсети.

«Кукла вуду!», «Выброси о греха подальше» — комментируют они фотографию.

На фоне тряпичной куклы можно увидеть и другие игрушки. Видимо, соседка считает, что таким образом украшает подъезд.

Кстати, похожим образом украшен один из дворов Ленинского района Челбинска. Местные жители развесили на деревья огромные мягкие игрушки. Гигантский безглазый розовый кролик занял скамейку.

Огромный безглазый розовый кролик "украсил" двор.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Кто-то наряжает елку, а ко-то - тополя.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU