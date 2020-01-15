2020-01-15T09:29:12+03:00
Общество

«Это по любви»: в Челябинской области ищут мужчину, от которого заберемела школьница

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Ирина Фадюшина
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Беременность обнаружили в декабреБеременность обнаружили в декабреФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Красноармейском районе визит школьницы в больницу перерос в уголовное дело. При осмотре у гинеколога оказалось, что 14-летняя девочка находится на третьем месяце беременности. Внешне это пока не заметно.

Известно, что между молодыми родителями все было «по любви». Однако будущего отца еще предстоит найти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, лицом, достигшим 18 лет». Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы, но он может избежать наказания, если они поженятся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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