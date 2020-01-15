«Это по любви»: в Челябинской области ищут мужчину, от которого заберемела школьница

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:29:12+03:00

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В Красноармейском районе визит школьницы в больницу перерос в уголовное дело. При осмотре у гинеколога оказалось, что 14-летняя девочка находится на третьем месяце беременности. Внешне это пока не заметно.

Известно, что между молодыми родителями все было «по любви». Однако будущего отца еще предстоит найти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, лицом, достигшим 18 лет». Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы, но он может избежать наказания, если они поженятся.

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ИСТОЧНИК KP.RU