Владимир Путин упомянул закон Бориса Дубровского в послании Федеральному Собранию

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:15:21+03:00

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Среди актуальных проблем России Владимир Путин отметил заботу о здоровье нации и чистоте окружающего нас мира. В своем послании Федеральном у собранию президент поблагодарил российских законодателей за принципиальность при принятии закона о квотировании выбросов в атмосферу.

Суть закона в том, что в каждом городе вычисляют предельно допустимый объем выбросов. Учитывают не только трубы фабрик, но и выхлопные газы от авто. А главным загрязнителям — заводам — выдают квоту. Превышать лимит предприятие не должны.

— От планов нужно быстрее переходить к действиям. Нам предстоит внедрить систему мониторинга воздуха и в дальнейшем распространить контроль на всю страну. В будущем также нужно контролировать грязные стоки, — заметил Путин.

Закон о квотировании иногда называют «законом Дубровского». Это связано с тем, что закон начали разрабатывать по прямой указке экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, который был обеспокоен жалобами людей на постоянно висящий в небе над Челябинском смог. Правовой акт разработали челябинский специалисты и передали на обсуждение в Госдуму и министерства. К закону было много претензий, в нем усматривали неточности, но после череды правок все-таки утвердили.

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ИСТОЧНИК KP.RU