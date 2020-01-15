Сверх президенсткого обеда школьникам в Челябинской области дадут морковку и молоко
В среду, 15 января, президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию пообещал, что все ученики 1-4 классов в России смогут рассчитывать на бесплатное горячее питание в школах.
— В школах, где есть техническая возможность организовать такое питание, оно станет бесплатным уже с 1 сентября 2020 года. Остальные школы должны перейти на такое питание не позднее 1 сентября 2023 года, — дал указание президент.
Челябинские эксперты уже предвкушают борьбу бизнесменов за государственные контракты на питание в школах и советуют чиновникам внимательно контролировать конкурсы, иначе область может столкнуться с фактами массовых отравлений.
Между тем минувшей осенью первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявила, что в школах области вводится программа «Школьное молоко». Ученикам начальных классов собираются давать стакан молока, обогащенного витамином D, а также овощную тарелку для здорового перекуса — капусту с морковкой.
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Ответ на этот вопрос эксперты обсуждали в эфире радио «Комсомольская правда» (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU