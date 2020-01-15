Врачи-зачинщики итальянского бунта в Челябинске оценили слова президента о своей зарплате

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:14:33+03:00

В прошлом году они жаловались на низкий доход и мутную систему надбавок

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В 2019-м году в Челябинской области медики не единожды жаловались на снижение своих доходов. Люди рассказывали о низких зарплатах и о мутной системе начисления стимулирующих надбавок. В ответ сотрудникам «скорой помощи» из Челябинска даже посоветовали уйти работать в «Магнит». Но существующую проблему признали на самом высоком уровне.

— С 2020 года мы начнем поэтапно внедрять новую систему оплаты труда в здравоохранении. Она будет основана на прозрачных, справедливых и понятных правилах. Будет установлены фиксированная доля оклада и единый для всей страны перечень компенсационных выплат и стимулирующих надбавок, — пообещал 15 января в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Кроме того, президент призвал чиновников в регионах активнее решать жилищные проблемы медиков, особенно на селе.

— Хорошо, если размер выплат будут устанавливать централизованно, а не решать здесь, на местах. Нам нужна прозрачная система, чтобы мы четко знали, сколько получим за свою работу и на какие доплаты рассчитывать, — рассказали КП-Челябинск зачинщики итальянской забастовки со станции скорой помощи в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU