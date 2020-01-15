Дело не в деньгах: «главная женщина» Челябинской области отозвалась на послание президента

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:36:57+03:00

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Представители женского общественного движения в Челябинске обсуждают предложения президента Владимира Путина в послании Федеральному собранию, озвученные 15 января. От главы государства женщины услышали слова, которые касаются каждой из них. Об этом корреспонденту КП-Челябинск рассказала Наталья Баскова, председатель ЧРО Союз женщин России.

— Впервые в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин озвучил меры господдержки семей, у которых родится первый ребенок. Уральский регион был назван как пример, который одним из первых выступил с инициативой увеличения регионального маткапитала на третьего ребенка. Это очень приятно.

Наталья Баскова уверена: в вопросах демографии деньги не играют ключевую роль.

— Просто деньгами решить проблему нельзя. Но если поддержка семей с детьми становится идеологией государства, то демографическая задача решаема. Мы услышали главное: в послании президента был сделан акцент на сбережении народа. Если все будет осуществлено, как заявлено, то женщины реализуют свои мечты иметь двух и больше детей. С такой помощью от государства, конечно, не сразу и не быстро, но мы выйдем из демографической ямы. Вектор задан совершенно определенно, — прокомментировала общественница.

Она добавила, что женское общественное движение вносит вклад в реализацию национальных проектов тем, что участвует в выработке демографической стратегии, действенных мер поддержки семей с детьми. Предложения, сформулированные Союзом женщин, слышатся на самом высоком уровне.

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ИСТОЧНИК KP.RU