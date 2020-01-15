В Челябинске породистого кота засунули в пакет и выбросили

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:25:18+03:00

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Безымянному породистому коту-красавцу года четыре. Как сказал ветеринар, подкидыш здоров и упитан.

— И воспитан, — добавляет Татьяно Ярко, у которой кот обрел временное пристанище. — Ходит в лоток, не привлекает к себе особого внимания. Четыре года о нем заботились, а потом он надоел?

Животное до сих пор в стрессе. Да и как не пугаться, если бывшие хозяева засунули беднягу в полиэтиленовый пакет, который повесили на ручку двери в подъезде?

— Утром 14 января моя мама отправилась на работу. Перед ней из подъезда выходила соседская девочка. На ручке подъездной двери висел пакет. У двери школьница заверещала: «Он шевелится!». Мама внутрь заглянула, а там кот таращит испуганные глаза. Кота мы забрали, но у нас уже есть кошка, и гостя она приняла недружелюбно. Вечером мы побывали с подкидышем у ветеринара, — говорит Татьяна.

Объявление об устройстве кота породы «шотландский вислоухий» Татьяна разместила в соцсетях. Откликнулась масса народу, звонили занимающиеся передержками.

— Замечательно, что добрых людей так много! Сегодня кота должны забрать. Конечно, кому попало животное не отдадим. Хватит с него потрясений, — объяснила челябинка.

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ИСТОЧНИК KP.RU