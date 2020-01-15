2020-01-15T17:30:24+03:00
Общество

Известный производитель пельменей подал жалобу на южноуральского конкурента из-за оскорбительных слоганов

В дело вмешалась антимонопольная служба
Андрей Москвичев
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В УФАС Челябинской области поступила жалоба на «Уральские пельмени». Все — из-за оскорбительных слоганов нового продукта.

В 2019 году ООО «Фабрика Уральские Пельмени» запустила в продажу новый продукт «Агонь» с фразами на упаковке «Мясо вместо бульона внутри!» и «То чувство, когда съел мясо вместо бульона!». Другой производитель полуфабрикатов ЗАО «Мясная галерея» увидели в этих слоганах издевку над своим брендом «Бульмени», который выпускается с 2012 года, и обратились с жалобой к антимонопольщикам.

— Размещение данной информации на упаковке может способствовать формированию негативного отношения к ней покупателей ввиду искажения потребительских свойств товара конкурента как содержащего бульон вместо мяса, — рассказали в ведомстве.

Теперь южноуральскому производителю придется убрать дискредитирующие надписи со всех упаковок полуфабриката.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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