2020-01-16T09:26:40+03:00
Общество

В городском бору Челябинска появилась загадочная газовая труба

Общественник заявил: ее сделали несколько лет назад, а согласовывают только сейчас
Ирина Фадюшина
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Газопровод проходит вдоль забора зоопарка. Фото: Роман НикитинГазопровод проходит вдоль забора зоопарка. Фото: Роман Никитин
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16 января в 13:30 в Доме архитекторов состоятся очередные публичные слушания. Среди вопросов, вынесенных на повестку дня, — размещение газопровода. Речь идет об участке в бору за зоопарком в Челябинске.

— Максимально увеличил чертеж и увидел, что мелким шрифтом бледно-бледно написано: «ресторан "Шафран"». Приезжаю на место и вижу, что газопровод уже проложен. То есть кто-то им дал негласное добро протянуть сюда газ, прямо вдоль забора зоопарка. Каким образом газ продавался потребителю? — рассказал депутат Центрального района Роман Никитин.

Активист зашел в ресторан под видом гостя, чтобы у знать, как он отапливается.

Схема размещения газопровода. Фото: Роман Никитин

Схема размещения газопровода. Фото: Роман Никитин

— Заговорил с администратором, похвалил, что у них светло и тепло. Он подтвердил, что отопление газовое, года три-четыре точно. Сам сотрудник признался, что работает там два года. То есть сейчас это просто хотят узаконить, — сделал вывод Роман Никитин.

Он также отметил, что земля, по которой проходит газопровод, согласно публичной кадастровой карте, никому не принадлежит. Однако считается, что это территория зоопарка.

Роман Никитин с группой общественников намерен разобраться в ситуации на публичных слушаниях. Кстати, придти на них может любой желающий.

Адрес Дома архитектора: пр. Ленина, 41А.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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