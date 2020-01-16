«Помолиться перед вылетом»: рядом с аэропортом в Челябинске построят мечеть и церковь

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:29:21+03:00

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В поселке Аэропорт, расположенном рядом с воздушными воротами города, возведут мечеть. Об этом КП-Челябинск узнала от и.о. председателя Комитета градостроительства архитектуры города Сергея Самсонова во время публичных слушаний в Доме архитектора, где обсуждался вопрос предоставления участка под строительство.

Мечеть будет на улице Уйской, 13.

— Это инициатива религиозной организации, — отметил Сергей Самсонов.

Сергей Самсонов также добавил, что неподалеку планируется построить православный храм. Но проект пока не представлен.

Строительство мечети поддержали жители поселка Аэропорт, которые отметили, что у них живет около 50% мусульман, большинство из которых пожилые и им сложно добираться в город. Возможно, и кто-то из пассажиров аэропорта заедет помолиться перед вылетом.

Отметим, что в Челябинске есть православный храм возле ж/д вокзала. Старшее поколение наверняка помнит, что раньше автовокзал располагался на улице Кыштымской, рядом с кафедральным собором.

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ИСТОЧНИК KP.RU