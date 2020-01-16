«Ходят по кругу, выворачивают шею»: жителей Челябинска просят не приближаться к больным голубям
На глаза жителей Челябинска стали попадаться странные голуби. Они взъерошены, плохо ориентируются в пространстве: могут ходить кругами и никак не взлетят. А иногда неприятно выворачивают шею.
— Эти птицы больны, подходить к ним опасно: голуби являются переносчиками инфекционных заболеваний, которые могут передаваться человеку, — предупреждают в Челябинском орнитологическом обществе.
Специалисты советуют ни в коем случае не брать на руки таких пернатых, а уж тем более не приносить их домой и не подпускать к ним близко детей.
Также не стоит брать на себя роль ветеринара. Вылечить голубя вряд ли удастся.
Осенью 2019 года жители Челябинска жаловались на обилие мертвых голубей. Тогда гибель птиц связали с возможным отравлением на контейнерах с мусором, где травили крыс, а также с естественным отбором в популяции.
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ИСТОЧНИК KP.RU