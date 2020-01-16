«Ходят по кругу, выворачивают шею»: жителей Челябинска просят не приближаться к больным голубям

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:34:37+03:00

Голубь и человек не товарищи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

На глаза жителей Челябинска стали попадаться странные голуби. Они взъерошены, плохо ориентируются в пространстве: могут ходить кругами и никак не взлетят. А иногда неприятно выворачивают шею.

— Эти птицы больны, подходить к ним опасно: голуби являются переносчиками инфекционных заболеваний, которые могут передаваться человеку, — предупреждают в Челябинском орнитологическом обществе.

Специалисты советуют ни в коем случае не брать на руки таких пернатых, а уж тем более не приносить их домой и не подпускать к ним близко детей.

Также не стоит брать на себя роль ветеринара. Вылечить голубя вряд ли удастся.

Осенью 2019 года жители Челябинска жаловались на обилие мертвых голубей. Тогда гибель птиц связали с возможным отравлением на контейнерах с мусором, где травили крыс, а также с естественным отбором в популяции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU