В Челябинске автомобиль ГИБДД увезли на эвакуаторе
Пользователи соцсетей обсуждают фотографию полицейской машины, которую погрузили на эвакуатор. Снимок, сделанный на перекрестке улиц Цвиллинга и Тимирязева, выложили в группе «Типичный Челябинск».
— Закон для всех один! — пишет в комментариях Анастасия.
— Эвакуатор, который смог, — шутит Роман.
— Не успели правительство поменять, а уже такие приятные моменты начались. Смотрим что же будет дальше, — пишет Максим.
Верным оказался комментарий, что «Лада Приора» сломалась.
— Автомобиль сломался, везут в ремонт, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU