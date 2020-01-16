2020-01-16T20:43:58+03:00
Спорт

Подтвердили класс: Моргунов и Чичерова в Челябинске выиграли 38-й Мемориал по прыжкам в высоту

Всероссийские соревнования памяти Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина завершились 16 января
Алексей МИКУШИН
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Анна Чичерова на автограф-сессии в Челябинске. Фото: Алексей МИКУШИНАнна Чичерова на автограф-сессии в Челябинске. Фото: Алексей МИКУШИН
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Накануне турнира организаторы сообщили, что старты в столице Южного Урала вошли в ТОП-10 рейтинга Международной федерации легкой атлетики. Речь идет о турнирах, где представлены два вида «королевы спорта» — прыжки в высоту и прыжки с шестом.

За день до соревнований в Челябинске олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова провела мастер класс для юных легкоатлетов. А после в беседе с журналистами намекнула на то, что летом, после чемпионата России, скорее всего, завершит спортивную карьеру. Дело в том, что Анна не получила статус нейтрального атлета, и теперь не может выступать на международных соревнованиях (российские легкоатлеты находятся под санкциями международного антидопингового агентства).

Зато Мемориал Лукашевича-Середкина-2020 Анна уверенно выиграла с результатом 1 м 94 см. Вице-чемпион мира Михаил Акименко также подтвердил класс — первое место (2,31 м). В секторе для прыжков в высоту лучшим стал вице-чемпион Европы челябинец Тимур Моргунов (5,17 м).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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