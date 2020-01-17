Тело закопал, снегоход — сжег: охотник убил бизнесмена в Челябинской области
Трагедия разыгралась в новогодние праздники 2019 года неподалеку от поселка Тыелга под Миассом. Охотник из Карабаша приехал в лес проверять капканы, поставленные на волка. В лесу он встретил знакомого бизнесмена на снегоходе. Родом тот из Миасса.
— Между мужчинам был застарелый конфликт. Охотник думал, что бизнесмен причастен к поджогу его охотничьего домика. Застав обидчика в глухом месте, он решил отомстить. Охотник убил предпринимателя и закопал его тело в лесу, а снегоход — сжег, — говорят в следственном отделе Миасса СУ СК России по Челябинской области.
Уголовное дело по статьям «Убийство», «Неправомерное завладение транспортным средством» и «Умышленное уничтожение чужого имущества» отправлено в Миасский городской суд.
Остается добавить, что преступник и жертва были одного возраста: 50 лет — убийце и 51 год — убитому.
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ИСТОЧНИК KP.RU