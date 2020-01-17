2020-01-17T10:06:30+03:00
Общество

Сначала ржавая, теперь зеленая: из-под кранов в Челябинске может потечь цветная вода

Куда звонить в таком случае
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Из кранов жителей Челябинска может политься зеленая вода.Из кранов жителей Челябинска может политься зеленая вода.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 20 января в Челябинске будут испытывать теплосети — проще говоря, трубы для отопления. Для проверки в воду добавляют краситель «Уранин». Он имеет яркий зеленый цвет. Если где-то есть протечка — снег рядом с местом пробоины окрасится.

Испытания проводят в Калининском, Курчатовском, Тракторозаводском, Центральном и Металлургическом районах Челябинска. Ответственна за них компания «УСТЭК-Челябинск». В фирме говорят, что краситель абсолютно не опасен для горожан.

Однако в следствие каких-то сбоев, краска может дойти до кранов и тогда в домах потечет зеленая вода. В таких случаях нужно позвонить в диспетчерскую и назвать адрес.

Телефоны: (351) 246-72-72, 246-72-73.

Напомним, всю прошлую неделю по всему городу из кранов текла ржавая вода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проект конгресс-холла на берегу реки в Челябинске переделают
Участники конфликта на стоянке валютчиков в центре Челябинска устроили стрельбу
ЧМК благоустраивает территорию вдоль шоссе Металлургов
В Челябинске построят еще одну мечеть
Родителей рассердил платный вход в школы Магнитогорска
Генплан Миасса пересмотрят из-за элитного поселка
В Челябинской области родился сборник лучших фотографий Южного Урала
В Челябинской области на полдня отключат главные телеканалы
Ученые объяснили аномально теплую погоду на Крещение в Челябинске
Пенсионера возмутила индексация пенсии на один рубль в Челябинской области
Дорожный конфликт в центре Челябинска закончился вызовом людей в масках
Ждать ли в Челябинске в феврале аномальные морозы под -50 градусов, которые предрекают стране
Играл в послевоенные годы: в Челябинске умер хоккеист «Трактора»
Юрист из Челябинска заставил судью играть машинками своего сына
Модельер без ног из Челябинска распродала книгу о себе
Под Челябинском вонючее болото душит жителей села
Новые машины скорой помощи в Челябинске не пускают в рейсы
Им грозит голод: В Челябинской области туристы пугают животных на Таганае