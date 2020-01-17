Сначала ржавая, теперь зеленая: из-под кранов в Челябинске может потечь цветная вода

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:06:30+03:00

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В понедельник, 20 января в Челябинске будут испытывать теплосети — проще говоря, трубы для отопления. Для проверки в воду добавляют краситель «Уранин». Он имеет яркий зеленый цвет. Если где-то есть протечка — снег рядом с местом пробоины окрасится.

Испытания проводят в Калининском, Курчатовском, Тракторозаводском, Центральном и Металлургическом районах Челябинска. Ответственна за них компания «УСТЭК-Челябинск». В фирме говорят, что краситель абсолютно не опасен для горожан.

Однако в следствие каких-то сбоев, краска может дойти до кранов и тогда в домах потечет зеленая вода. В таких случаях нужно позвонить в диспетчерскую и назвать адрес.

Телефоны: (351) 246-72-72, 246-72-73.

Напомним, всю прошлую неделю по всему городу из кранов текла ржавая вода.

ИСТОЧНИК KP.RU