2020-01-17T10:16:18+03:00
Общество

Им грозит голод: В Челябинской области туристы пугают животных на Таганае

Почему нужна тишина
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Шумные туристы облюбовали для своих посиделок место у Черной скалы в национальном парке "Таганай". Фото: Uralpress.ruШумные туристы облюбовали для своих посиделок место у Черной скалы в национальном парке "Таганай". Фото: Uralpress.ru
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Лоси, глухари, зайцы и волки в национальном парке «Таганай» Челябинской области перестали приходить на «ужин». Шумные туристы облюбовали для своих посиделок место у Черной скалы. А именно тут сотрудники парка устроили подкормочные площадки для обителей заповедника.

Охранники зверей призывают вести себя тише, иначе посетители таганайских столовых останутся голодными.

— Кому понравится, когда у тебя дома громко шумят. Пока лесные обитатели не вернулись к своему обычному режиму, — бьют тревогу сотрудники нацпарка «Таганай». Об этом они рассказали сайту «Медиазавод».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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