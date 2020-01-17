Им грозит голод: В Челябинской области туристы пугают животных на Таганае
Лоси, глухари, зайцы и волки в национальном парке «Таганай» Челябинской области перестали приходить на «ужин». Шумные туристы облюбовали для своих посиделок место у Черной скалы. А именно тут сотрудники парка устроили подкормочные площадки для обителей заповедника.
Охранники зверей призывают вести себя тише, иначе посетители таганайских столовых останутся голодными.
— Кому понравится, когда у тебя дома громко шумят. Пока лесные обитатели не вернулись к своему обычному режиму, — бьют тревогу сотрудники нацпарка «Таганай». Об этом они рассказали сайту «Медиазавод».
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ИСТОЧНИК KP.RU