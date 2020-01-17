Им грозит голод: В Челябинской области туристы пугают животных на Таганае

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:16:18+03:00

Шумные туристы облюбовали для своих посиделок место у Черной скалы в национальном парке "Таганай". Фото: Uralpress.ru

Изменить размер текста: A A

Лоси, глухари, зайцы и волки в национальном парке «Таганай» Челябинской области перестали приходить на «ужин». Шумные туристы облюбовали для своих посиделок место у Черной скалы. А именно тут сотрудники парка устроили подкормочные площадки для обителей заповедника.

Охранники зверей призывают вести себя тише, иначе посетители таганайских столовых останутся голодными.

— Кому понравится, когда у тебя дома громко шумят. Пока лесные обитатели не вернулись к своему обычному режиму, — бьют тревогу сотрудники нацпарка «Таганай». Об этом они рассказали сайту «Медиазавод».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU