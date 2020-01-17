Под Челябинском вонючее болото душит жителей села

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:02:58+03:00

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Жители поселка Октябрьский под Челябинском несколько месяцев жалуются на резкий запах туалетной вони. Местные уверяют, что вблизи деревни образовалось озеро из отходов.

— Из-за поломки канализационного оборудования в микрорайоне «Премьера» образовалось неприличное болото из отходов. Жители неоднократно жаловались на управляющую компанию, но сети никто не ремонтирует, болото прирастает в ежедневном режиме, — рассказала руководитель местного отделения «Гражданского патруля» в Копейске Анна Дедкова.

Общественники пожаловались в прокуратуру. Ревизорам предстоит проверить застройщика, УК и прочие организации рядом с поселком. Виновному за сброс отходов грозит административный штраф: для юрлиц до 250 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU