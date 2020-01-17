Ученые объяснили аномально теплую погоду на Крещение в Челябинске

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:40:31+03:00

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Сильные оттепели до +6 градусов на Южном Урале случаются раз в 5-6 лет. Но такого продолжительного тепла в самом холодном месяце, январе, не было. Об этом заявила доцент кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ Екатерина Пестрякова.

— Это мощный приток с Атлантики. Особенно сильно он повлиял на европейскую территорию, где на многих станциях вообще не замерзла почва или всего на 1-2 сантиметра. Хотя обычно промерзает до 0,5 метров, а на Урале и до двух, — рассказала Екатерина Пестрякова.

Она отмечает: изменение климата в мире происходит по 0,43 градуса в каждое десятилетие. Причем, в России это происходит быстрее в 2,5 раза.

— У нас большая часть — суша, а у нее другая теплоемкость, чем у воды, — объясняет эксперт.

Екатерина Пестрякова отмечает, что атмосфера обладает определенной инерцией, поэтому февраль точно будет холоднее января, но аномальных холодов не предвидится.

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ИСТОЧНИК KP.RU