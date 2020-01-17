2020-01-17T14:29:47+03:00
Общество

В Челябинске построят еще одну мечеть

Молельню возведут недалеко от поселка Аэропорт
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На строительстве мечети настаивает религиозная община.На строительстве мечети настаивает религиозная община.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В челябинском комитете градостроительства подтвердили планы по возведению еще одной мечети. Проект согласовали на публичных слушаниях.

— Присутствовавшие задавали провокационные вопросы и в целом с опаской отнеслись к идее возведения второго по счету мусульманского храма, подозревая мэрию в лоббировании проекта, — сообщает телеграм-канал «Челябушка». — Странная борьба разворачивается за градостроительные проекты. Особенно если принять во внимание отсутствие на высоких постах толковых специалистов. Главарх дорабатывает последний месяц, председателя профильного комитета уволили и вместо него пока врио, который вынужден отбиваться за себя и за того парня.

Что известно о будущем храме? Во-первых, мечеть построят на улице Уйская в поселке Аэропорт. Половина проживающих там — пожилые мусульмане. Во-вторых, в окрестностях планируется разместить и православные церкви тоже. А в-третьих, на строительстве мечети настаивает не администрация города, а религиозная община.

ИСТОЧНИК KP.RU

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