В Челябинске построят еще одну мечеть
В челябинском комитете градостроительства подтвердили планы по возведению еще одной мечети. Проект согласовали на публичных слушаниях.
— Присутствовавшие задавали провокационные вопросы и в целом с опаской отнеслись к идее возведения второго по счету мусульманского храма, подозревая мэрию в лоббировании проекта, — сообщает телеграм-канал «Челябушка». — Странная борьба разворачивается за градостроительные проекты. Особенно если принять во внимание отсутствие на высоких постах толковых специалистов. Главарх дорабатывает последний месяц, председателя профильного комитета уволили и вместо него пока врио, который вынужден отбиваться за себя и за того парня.
Что известно о будущем храме? Во-первых, мечеть построят на улице Уйская в поселке Аэропорт. Половина проживающих там — пожилые мусульмане. Во-вторых, в окрестностях планируется разместить и православные церкви тоже. А в-третьих, на строительстве мечети настаивает не администрация города, а религиозная община.
ИСТОЧНИК KP.RU