2020-01-17T14:39:45+03:00
Общество

ЧМК благоустраивает территорию вдоль шоссе Металлургов

Благоустройство станет продолжением работ, начатых в 2019 году
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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») продолжит работы по благоустройству территории вдоль шоссе Металлургов, начатые в прошлом году.

Готов дизайн-проект второй части благоустройства — от улицы Дегтярева до улицы Сталеваров. На участке протяженностью 250 метров уложат дорожки из двуцветной плитки, установят скамейки и фонари, проведут обрезку деревьев и соорудят альпийскую горку.

— Благоустройство станет продолжением работ, начатых ЧМКв 2019 году, — тогда по проекту, который победил в открытом конкурсе, привели в порядок территорию на шоссе Металлургов при пересечении с улицей Дегтярева. Там установили фонарив стиле «ретро», урны, уложили плитку и высадили газоны, липы. Горожане оценили новшества и просили продолжить. Этой весной работы возобновятся, — сообщил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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