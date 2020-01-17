2020-01-17T15:25:08+03:00
Происшествия

Участники конфликта на стоянке валютчиков в центре Челябинска устроили стрельбу

Пострадавших увезли на скорой
Ирина Фадюшина
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Конфликт случился на улице СвободыКонфликт случился на улице СвободыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во время потасовки на Детском мире в Челябинске 17 января участники схватились за травматические пистолеты. В травмпункт доставили 37-летнего мужчину с порезами от стекла машины, а 34-летнего мужчину с ранением грудной клетки и плеча увезли в городскую больницу № 8. Об этом КП-Челябинск сообщили в Управлении здравоохранения

Полиция комментирует произошедшее общими словами: произошел дорожный конфликт. Между тем, в соцсетях сообщают, что его участниками стали торговцы валютой, которой стоят на улице Свободы с незапамятных времен.

Между тем, в Росгвардии уточнили, что ОМОН на место не выезжал, только вневедомственная охрана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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