Участники конфликта на стоянке валютчиков в центре Челябинска устроили стрельбу
Во время потасовки на Детском мире в Челябинске 17 января участники схватились за травматические пистолеты. В травмпункт доставили 37-летнего мужчину с порезами от стекла машины, а 34-летнего мужчину с ранением грудной клетки и плеча увезли в городскую больницу № 8. Об этом КП-Челябинск сообщили в Управлении здравоохранения
Полиция комментирует произошедшее общими словами: произошел дорожный конфликт. Между тем, в соцсетях сообщают, что его участниками стали торговцы валютой, которой стоят на улице Свободы с незапамятных времен.
Между тем, в Росгвардии уточнили, что ОМОН на место не выезжал, только вневедомственная охрана.
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ИСТОЧНИК KP.RU