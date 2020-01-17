Проект конгресс-холла на берегу реки в Челябинске переделают

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:11:37+03:00

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Губернатор Борис Дубровский называл конгресс-холла «Крылья» в излучине реки Миасс у цирка «будущей архитектурной доминантой» центра Челябинска. Вот-вот, надеялись челябинцы, в небо взмоют две стеклянные башни, в которых появится концертный зал, бутики, рестораны.

Но инвестора не нашли. Проект и начало строительства оплатили из областного бюджета. Но Дубровский ушел в отставку. Губернатор Алексей Текслер работы заморозил: нет в казне лишних 18 миллиардов рублей. Стройка возможна только на средства инвестора.

Во время он-лайн конференции в холдинге «Гранада-пресс» мэр Наталья Котова заявила, что конгресс-холл достроят. Может, проект придется переделывать. Однако инвестора пока нет.

Не добавил ясности и генеральный директор ХП «Конгресс-холл» Виталий Передерий.

— Потенциальные инвесторы есть. Но их можно озвучить им имена после подписания договора. Проект будет, скорее всего, переделан: у инвестора могут быть свои пожелания. За чей счет переделывать, власти решат с инвестором. Возможна и совместная корректировка. Если деньги вложить «ударно», объект можно построить за год-два, — сказал Виталий Передерий корреспонденту КП-Челябинск.

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ИСТОЧНИК KP.RU