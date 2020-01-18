В Челябинской области из-за аномального тепла закрыли ледовые городки

18 Янв. 2020 2020-01-18T15:19:28+03:00

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Вот так зима, и так много весеннего в этой зиме! Это про челябинскую зиму-2020. Нет никаких крещенских морозов: накануне лил дождь, снег пропитался влагой и посерел. На уличном термометра в 16.55 в субботу, 18 января, был минус один градус.

Чтобы никто не пострадал на размякших горках и у подтаявших фигур власти городов и районов Челябинской области закрыли в ноговодних городках доступ к ним . Как пояснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе администрации города, временно закрыты городки во всех районах города, включая на площади Революции.

«В связи с аномальной теплой погодой ледяные фигуры закрыты для посещений», — предупреждает сайт администрации Магнитогорска.

А ученые бьются над разгадкой причины аномального потепления в нашей области. Скорее всего, смуту внес мощный приток тепла с Атлантики.

Согласно прогнозу Челябинского Гидрометцентра, ни 19, ни 20 января знаменитых крещенских уральских морозов нам не ждать. Температура воздуха днем не опустится ниже минус трех. Ночью — до минус девяти.

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ИСТОЧНИК KP.RU