В Челябинске Чистомен призывает не вырезать из шин лебедей

18 Янв. 2020 2020-01-18T19:14:08+03:00

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«ЖКХ-Арт» назвал группу с подборкой фото челябинский Чистомэн в социальной сети «ВКонтакте». По мнению поборника чистоты, вручную убирающего замусоренные пространства большого города, резиновые скульптуры из старых автопокрышек неприемлемы. Недопустимо высаживать в шинах цветы и деревца: химический материал не даст растениям здоровья. В альбом можно заливать фото уродцев из вашего двора.

Но мнение подписчиков Чистомэна разделились. Кто-то, задетый за живое, опубликовал фото аистов, тоже вырезанных из авторезины: мол, красиво же!

Большинство же согласны: ЖКХ-арт — это кошмар.

Привить чувство прекрасного челябинцам, возможно, поможет фестиваль ландшафтного дизайна «ЧелSi». Хорошо, если он станет постоянным и явится «младшим братом» фестиваля городской среды «Сады и люди», что проходит на ВДНХ в Москве. На челябинском празднике, что пройдет на Алом поле с 10 по 19 июля, пройдет конкурс дизайнерских садов. Ландшафтные дизайнеры и архитекторы представят свои работы на суд профессионального жюри и всех горожан.

Рыбкка из кошмарного сна. Фото: группа "ЖКХ-Арт" vk.com

Если вы готовы участвовать в конкурсе, хотите быть парнером или волонтером, звоните организаторам по тел. 8-922-699-69-34, 8-951-232-30-35. Можно писать на почту: konkurs@expochel.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU