На Шершневском водохранилище в Челябинске закрыли проход к проруби
Из-за наплыва людей, которые пришли на крещенское купание, на Шершеневском водохранилище в Челябинске просел лед. Сначала во избежание ЧП спасатели начали пускать людей к проруби группами по 30 человек, теперь же не пускают никого.
Пользователи соцсетей сообщают, что у Каспийского берега лед начал трескаться, из-за чего начала выступать вода. В некоторых местах глубина луж доходит до щиколоток.
Скорее всего, помимо наплыва людей, на хрупкость льда повлияла и аномально теплая погода в Челябинской области. Так, из-за нее по всему региону стали закрывать ледовые городки во избежание ЧП.
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ИСТОЧНИК KP.RU