На Шершневском водохранилище в Челябинске закрыли проход к проруби

19 Янв. 2020 2020-01-19T09:42:07+03:00

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Из-за наплыва людей, которые пришли на крещенское купание, на Шершеневском водохранилище в Челябинске просел лед. Сначала во избежание ЧП спасатели начали пускать людей к проруби группами по 30 человек, теперь же не пускают никого.

Пользователи соцсетей сообщают, что у Каспийского берега лед начал трескаться, из-за чего начала выступать вода. В некоторых местах глубина луж доходит до щиколоток.

Скорее всего, помимо наплыва людей, на хрупкость льда повлияла и аномально теплая погода в Челябинской области. Так, из-за нее по всему региону стали закрывать ледовые городки во избежание ЧП.

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ИСТОЧНИК KP.RU