В Миассе пациентка сняла на видео пьяного врача

19 Янв. 2020 2020-01-19T16:30:27+03:00

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Пациентка горбольницы №3 в Миассе столкнулась с пьяным врачом. Об этом стало известно благодаря видео, которое потерпевшая опубликовала в соцсетях.

Выложившая видео жительница Миасса Ольга Савельева рассказала, что ее подруга поехала в больницу, чтобы получить описание снимка флюрографии. Женщина заранее позвонила в отделение флюрографии, однако ей пришлось ждать полтора часа, чтобы врач ее принял. Однако после этого к ней вышел нетрезвый медработник, который просто не смог оформить документы.

В областном минздраве рассказали, что уже на следующий день после инцидента, мужчину уволили, а главврач больницы принес свои извинения. Реакция же пользователей была неоднозначная. Некоторые осудили женщину, снимавшую видео, за грубое общение, тогда как некоторые рассуждали о том, как вести себя с людьми, выпивающими на рабочем месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU