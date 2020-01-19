Мальчик из Челябинской области, которого спас от падения прохожий, оказался из благополучной семьи

19 Янв. 2020 2020-01-19T16:29:45+03:00

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Министр социального развития Челябинской области Ирина Буторина поделилась информацией о мальчике из Озерска, которого поймали, когда он сбегал из дома по водосточной трубе. Так, сообщения о неблагополучии в семье ребенка не подтвердились.

— Семья мальчиков на учете в органах социальной защиты не состоит. После происшествия специалисты службы помощи семье и детям, в том числе психолог, в целях оказания необходимой помощи. Жизни и здоровью ребят ничего не угрожает, — рассказала Ирина Буторина на своей странице в Facebook.

Кроме того, согласно информации от министра, органы полиции также не подтверждают сообщения о жестоком обращении в семье. В то же время, согласно информации от телеграм-канала «Е-область», дети хорошо характеризуются в школе, однако старший сын в семье недавно совершил хищение, из-за чего их мать привлекали по административному нарушению по статье о невыполнении родительских обязательств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/755460" frameborder="0"></iframe> ЧП в Озерске: прохожий спас жизнь семилетнему мальчику.

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ИСТОЧНИК KP.RU