Мальчик из Челябинской области, которого спас от падения прохожий, оказался из благополучной семьи
Министр социального развития Челябинской области Ирина Буторина поделилась информацией о мальчике из Озерска, которого поймали, когда он сбегал из дома по водосточной трубе. Так, сообщения о неблагополучии в семье ребенка не подтвердились.
— Семья мальчиков на учете в органах социальной защиты не состоит. После происшествия специалисты службы помощи семье и детям, в том числе психолог, в целях оказания необходимой помощи. Жизни и здоровью ребят ничего не угрожает, — рассказала Ирина Буторина на своей странице в Facebook.
Кроме того, согласно информации от министра, органы полиции также не подтверждают сообщения о жестоком обращении в семье. В то же время, согласно информации от телеграм-канала «Е-область», дети хорошо характеризуются в школе, однако старший сын в семье недавно совершил хищение, из-за чего их мать привлекали по административному нарушению по статье о невыполнении родительских обязательств.
ЧП в Озерске: прохожий спас жизнь семилетнему мальчику.
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ИСТОЧНИК KP.RU