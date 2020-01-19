2020-01-19T17:06:02+03:00
Общество

Челябинск пока не справляется с уборкой тротуаров

Фото грязного снега общественники выложили в соцсети
Андрей Москвичев
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Фото: «Челябинский урбанист», vk.comФото: «Челябинский урбанист», vk.com
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В группе «Челябинский урбанист» появились ужасающие фотографии неубранных дорог. На снимках, сделанных в центре города, настоящая снежная каша.

— Горожане не понимают, что происходит. Просто все в грязных сугробах. Последний большой снегопад был 21 декабря, — написано в последнем посте группы.

Фото: «Челябинский урбанист», vk.com

Фото: «Челябинский урбанист», vk.com

Среди мест можно заметить остановки у дворца спорта Юность, некоторые части пешеходной Кировки, площадь перед театром оперы и балета и настоящая снежная куча на набережной у Краеведческого музея. Вероятно, проблемы связаны с тем, что подрядчик на уборку в Центральном районе до сих пор не найден.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Власти призвали горожан сообщать в соцсетям о нечищеном снеге в специальном треде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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