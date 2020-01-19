Челябинск пока не справляется с уборкой тротуаров
В группе «Челябинский урбанист» появились ужасающие фотографии неубранных дорог. На снимках, сделанных в центре города, настоящая снежная каша.
— Горожане не понимают, что происходит. Просто все в грязных сугробах. Последний большой снегопад был 21 декабря, — написано в последнем посте группы.
Фото: «Челябинский урбанист», vk.com
Среди мест можно заметить остановки у дворца спорта Юность, некоторые части пешеходной Кировки, площадь перед театром оперы и балета и настоящая снежная куча на набережной у Краеведческого музея. Вероятно, проблемы связаны с тем, что подрядчик на уборку в Центральном районе до сих пор не найден.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Власти призвали горожан сообщать в соцсетям о нечищеном снеге в специальном треде.
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ИСТОЧНИК KP.RU