2020-01-19T19:33:22+03:00
Общество

В Копейске появилась «опасная» горка

Путь вниз ведет прямо на проезжую часть
Андрей Москвичев
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Фото: кадр из видео, «Подслушано Копейск», vk.comФото: кадр из видео, «Подслушано Копейск», vk.com
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Матери в ужасе: в одном из дворов Копейска из снежной кучи дороги сделали горку. Фото и видео интересного места для развлечений выложили пользователи «Подслушано Копейск» в социальных сетях.

Кучу снега облюбовали дети на улице Томилова. По состоянию «горки» видно, что с нее часто скатываются дети, несмотря на то, что спуск ведет прямо на выезд из двора, где часто появляются автомобили.

В комментариях под постом большинство людей обрадовались тому, что девочка на видео все-таки решила слезть с горки, однако некоторые посчитали, что если бы эту кучу снега убрали вовремя, родителям не пришлось бы переживать за своих детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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