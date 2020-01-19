В Копейске появилась «опасная» горка
Матери в ужасе: в одном из дворов Копейска из снежной кучи дороги сделали горку. Фото и видео интересного места для развлечений выложили пользователи «Подслушано Копейск» в социальных сетях.
Кучу снега облюбовали дети на улице Томилова. По состоянию «горки» видно, что с нее часто скатываются дети, несмотря на то, что спуск ведет прямо на выезд из двора, где часто появляются автомобили.
В комментариях под постом большинство людей обрадовались тому, что девочка на видео все-таки решила слезть с горки, однако некоторые посчитали, что если бы эту кучу снега убрали вовремя, родителям не пришлось бы переживать за своих детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU