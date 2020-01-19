В Копейске появилась «опасная» горка

19 Янв. 2020 2020-01-19T19:33:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Матери в ужасе: в одном из дворов Копейска из снежной кучи дороги сделали горку. Фото и видео интересного места для развлечений выложили пользователи «Подслушано Копейск» в социальных сетях.

Кучу снега облюбовали дети на улице Томилова. По состоянию «горки» видно, что с нее часто скатываются дети, несмотря на то, что спуск ведет прямо на выезд из двора, где часто появляются автомобили.

В комментариях под постом большинство людей обрадовались тому, что девочка на видео все-таки решила слезть с горки, однако некоторые посчитали, что если бы эту кучу снега убрали вовремя, родителям не пришлось бы переживать за своих детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Челябинск пока не справляется с уборкой тротуаров. Фото грязного снега общественники выложили в соцсети (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU