В Челябинске грязный снег начали сбрасывать в реку
«Я обнаружил настоящее преступление»: лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов рассказал о противозаконной уборке снег на мосту через реку Миасс. Снежную кашу из грази и реагентов просто сбрасывают вниз на лед.
— Смесь грязи и реагентов нельзя даже спускать в дождевую канализацию по правилам благоустройства Челябинска. Мы платим налоги, администрация заказывает услуги по уборке снега. Подрядчики должны вывозить снег на специальные полигоны, — рассказал Владов.
При этом, дворники, с которыми успел пообщаться урбанист, не смогли рассказать кто дал указание скидывать снег прямо в реку. А некоторые части города до сих пор не убрали.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Власти призвали горожан сообщать в соцсетям о нечищеном снеге в специальном треде.
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ИСТОЧНИК KP.RU