В Челябинске грязный снег начали сбрасывать в реку

19 Янв. 2020 2020-01-19T18:25:22+03:00

Подрядчики даже не знают, кто им указал убирать

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«Я обнаружил настоящее преступление»: лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов рассказал о противозаконной уборке снег на мосту через реку Миасс. Снежную кашу из грази и реагентов просто сбрасывают вниз на лед.

— Смесь грязи и реагентов нельзя даже спускать в дождевую канализацию по правилам благоустройства Челябинска. Мы платим налоги, администрация заказывает услуги по уборке снега. Подрядчики должны вывозить снег на специальные полигоны, — рассказал Владов.

При этом, дворники, с которыми успел пообщаться урбанист, не смогли рассказать кто дал указание скидывать снег прямо в реку. А некоторые части города до сих пор не убрали.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Власти призвали горожан сообщать в соцсетям о нечищеном снеге в специальном треде.

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ИСТОЧНИК KP.RU