2020-01-20T09:18:24+03:00
Общество

В мэрии Челябинска отреагировали на пост о скидывании снега в реку Миасс

Кучу из грязного снега и реагентов бросали с моста на лед
Андрей Москвичев
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Фото: «Челябинский урбанист», vk.comФото: «Челябинский урбанист», vk.com
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В администрации Челябинска отреагировали на пост в группе «Челябинского урбаниста» об уборке грязного снега. Его сбрасывали в реку Миасс. В видео, выложенном активистом Львом Владовым, работники дорожной службы даже не смогли сказать, кто дал указание сбрасывать кучу из снега и реагентов с моста.

Сайт «Медиазавод» пишет, что в городскую администрацию не поступала информация об инциденте. Однако пресс-секретарь главы Челябинска Владимир Сафонов заверил, что управление дорожного хозяйства инициировало специальную проверку.

— Подрядчик проведет с сотрудниками разъяснительную работу о недопустимости складирования снега на льду реки , а также в любых других местах, кроме специально отведенных, — рассказал Владимир Сафонов.

Кроме того, челябинцы могут жаловаться на плохую уборку снега в специальном треде в соцсетях или позвонив на номер городской диспетчерской службы Управления дорожного хозяйства: 7(951) 771-73-25, диспетчерской Миндортранса: 7 (351) 237-88-92, а также на специальную горячую линию по номеру 263-21-21.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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