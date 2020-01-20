Жаловаться на бесплатную медицину в Челябинске отныне можно круглые сутки

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:35:22+03:00

Контакт-центр ФОМС теперь работает без перерывов

Изменить размер текста: A A

Контакт-центр ТФОМС Челябинской области перешел на круглосуточный режим работы. Именно по его номеру жители Челябинской области могут жаловаться на работу бесплатных врачей.

— Наши специалисты консультируют граждан по вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи. Только в прошлом году контакт-центр принял 32 тысячи обращений. У операторов собраны телефоны всех медицинских организаций, с которыми они готовы связаться в случае нарушения прав пациента. При необходимости мы подключаем специалистов страховых компаний, — рассказали в пресс-службе Челябинского отделения ФОМС.

Чаще всего горожане задают вопросы по режиму работы медучреждений, по оформлению полиса ОМС, по льготным лекарствам, по срокам ожидания медицинской помощи.

С 2020 года контакт-центр Челябинского отделения ФОМС работает круглосуточно: 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Звонки принимают по телефону 8-800-300-10-03 (звонок бесплатный).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Миассе пациентка сняла на видео пьяного врача

В минздраве Челябинской области заявили, что медработник уже уволен (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

О чем бы вы рассказали специалистам этого контакт-центра?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU