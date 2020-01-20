Жаловаться на бесплатную медицину в Челябинске отныне можно круглые сутки
Контакт-центр ТФОМС Челябинской области перешел на круглосуточный режим работы. Именно по его номеру жители Челябинской области могут жаловаться на работу бесплатных врачей.
— Наши специалисты консультируют граждан по вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи. Только в прошлом году контакт-центр принял 32 тысячи обращений. У операторов собраны телефоны всех медицинских организаций, с которыми они готовы связаться в случае нарушения прав пациента. При необходимости мы подключаем специалистов страховых компаний, — рассказали в пресс-службе Челябинского отделения ФОМС.
Чаще всего горожане задают вопросы по режиму работы медучреждений, по оформлению полиса ОМС, по льготным лекарствам, по срокам ожидания медицинской помощи.
С 2020 года контакт-центр Челябинского отделения ФОМС работает круглосуточно: 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Звонки принимают по телефону 8-800-300-10-03 (звонок бесплатный).
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ИСТОЧНИК KP.RU