2020-01-20T10:35:22+03:00
Общество

Жаловаться на бесплатную медицину в Челябинске отныне можно круглые сутки

Контакт-центр ФОМС теперь работает без перерывов
Лидия ПЕСКОВА
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Найти общий язык с медициной поможет контакт-центр ФОМС.Найти общий язык с медициной поможет контакт-центр ФОМС.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Контакт-центр ТФОМС Челябинской области перешел на круглосуточный режим работы. Именно по его номеру жители Челябинской области могут жаловаться на работу бесплатных врачей.

— Наши специалисты консультируют граждан по вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи. Только в прошлом году контакт-центр принял 32 тысячи обращений. У операторов собраны телефоны всех медицинских организаций, с которыми они готовы связаться в случае нарушения прав пациента. При необходимости мы подключаем специалистов страховых компаний, — рассказали в пресс-службе Челябинского отделения ФОМС.

Чаще всего горожане задают вопросы по режиму работы медучреждений, по оформлению полиса ОМС, по льготным лекарствам, по срокам ожидания медицинской помощи.

С 2020 года контакт-центр Челябинского отделения ФОМС работает круглосуточно: 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Звонки принимают по телефону 8-800-300-10-03 (звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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